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АЭС (523) беспилотник (3138) МАГАТЭ (361) Южно-Украинская АЭС (47)

На Южноукраинской АЭС эксперты слышали российские дроны, - МАГАТЭ

На Південноукраїнській АЕС експерти чули російські дрони

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дважды за неделю слышали пролет российских ударных беспилотников возле Южноукраинской АЭС.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Южноукраинской АЭС дважды за последнюю неделю, 5 и 12 сентября, команда МАГАТЭ слышала беспилотники и стрельбу, и ей было приказано укрыться, что подчеркивает постоянные риски для украинских АЭС", - заявили в агентстве.

Отмечается, что после инцидента, который произошел на прошлой неделе, руководство АЭС и Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявили, что беспилотники пролетали близко к станции.

"Команда МАГАТЭ не обнаружила никаких проблем с ядерной безопасностью на станции после этого события", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в четверг Госатомрегулирования сообщило МАГАТЭ, что "утром беспилотники были замечены в районе ХАЭС".

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В МАГАТЭ отмечают, что ситуация с ядерной безопасностью в Украине остается нестабильной.

"В понедельник одна из линий электропередачи 330 кВ на Чернобыльской АЭС была отключена примерно на 40 минут из-за технической проблемы, которая была быстро решена. На следующий день на Ривненской АЭС была снова подключена линия 750 кВ, отключенная после российских атак в конце августа", - говорится в отчете.

Напомним, что 4 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с экспертами Агентства посетил Запорожскую атомную электростанцию.

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Команда МАГАТЕ чула і що??? Тільки стурбувалась чи ще і в котрий раз обісралась?
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13.09.2024 23:23 Ответить
Це називається"чув дзвін-але не знаю де він"
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13.09.2024 23:31 Ответить
"Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) двічі за тиждень чули проліт російських ударних безпілотників біля Південноукраїнської АЕС."
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Тобто то були Шахеди яки, або запускалися з району ЗАЕС, або пролітали над ЗАЕС. Кацапи прикривають свої атаки ядерним об'єктом, а усякі там Саллівани досі бояться "ескалації"...
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13.09.2024 23:56 Ответить
 
 