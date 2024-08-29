В результате атаки 26 августа 4 энергоблока АЭС временно отключились от сети
26 августа в результате российской ракетно-дроновой атаки на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом проинформировало постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в письме к МАГАТЭ.
В 08:58 отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ривненской атомной станции, а в 17:05 из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных российским ударом, также отключился энергоблок №3 на Южно-Украинской АЭС.
"Российская Федерация продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций", - говорится в письме.
Постоянное представительство Украины попросило МАГАТЭ немедленно донести эту информацию до всех членов организации.
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чи не на часі(с), зе-гніди?💩
там озабочений гроссі.
зе!шобло ціни підніме, на один мегават, до кінця року.
експериментальний дрон заблукав(с)
криворуки програмісти 😁
"ефект несподіванки" закінчився і тепер Ермак вже не відверне від неї своєї уваги, буде контролювати її працездатність та безпеку.
Ермак захистить Курську АЕС від ЗСУ.
клятий байден, не дозволяє.
комендатури в кожну суджу.
ситуація складна, але контрольована.
можливо,не треба писати?
Не шукайте зрадоньки так де її нема.
Не обов"язково по Курській АЕС бити, можна по розподільчих мережах навколо.