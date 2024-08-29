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В результате атаки 26 августа 4 энергоблока АЭС временно отключились от сети

аес,південноукраїнська

26 августа в результате российской ракетно-дроновой атаки на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом проинформировало постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в письме к МАГАТЭ.

В 08:58 отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ривненской атомной станции, а в 17:05 из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных российским ударом, также отключился энергоблок №3 на Южно-Украинской АЭС.

"Российская Федерация продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций", - говорится в письме.

Постоянное представительство Украины попросило МАГАТЭ немедленно донести эту информацию до всех членов организации.

Также читайте: Гендиректор МАГАТЭ Гросси предупреждает о риске ядерного инцидента на Курской АЭС

Автор: 

АЭС (542) обстрел (26995) Южно-Украинская АЭС (47)


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Топ комментарии
+8
А курська аес тим часом прекрасно працює за 20 км від фронту.
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29.08.2024 09:57
+6
сбу, нема коли. малюк, та його бос татаров вбивають чеченців в україні і києві!
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29.08.2024 10:07
+5
яку, таку, курську?
там озабочений гроссі.
зе!шобло ціни підніме, на один мегават, до кінця року.
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29.08.2024 09:49
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настав час курську гасити👺
чи не на часі(с), зе-гніди?💩
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29.08.2024 09:46 Ответить
яку, таку, курську?
там озабочений гроссі.
зе!шобло ціни підніме, на один мегават, до кінця року.
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29.08.2024 09:49 Ответить
було б бажання,
експериментальний дрон заблукав(с)
криворуки програмісти 😁
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29.08.2024 10:07 Ответить
Курська АЕС - всьо!
"ефект несподіванки" закінчився і тепер Ермак вже не відверне від неї своєї уваги, буде контролювати її працездатність та безпеку.
Ермак захистить Курську АЕС від ЗСУ.
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29.08.2024 09:55 Ответить
гроссі закликає, не допустити.
клятий байден, не дозволяє.
комендатури в кожну суджу.
ситуація складна, але контрольована.
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29.08.2024 09:47 Ответить
гроссі зайнятий - роздивляється сліди на стінах курської АЕС від кацапських fpv-дронів.
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29.08.2024 09:52 Ответить
Та давайте вже оголошуйте підвищення ціни на електрику й вмикайте її.
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29.08.2024 09:56 Ответить
Вже ж підвищили місяць тому !
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29.08.2024 11:15 Ответить
Ну так...і відразу з'явилась електрика..тепер їм знову мало..зараз до 7.8 або 10 грн піднімуть - і дивним чином з'явиться..он вже опалення, воду й газ спланували підвищити з цього опалювального сезону..
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29.08.2024 11:55 Ответить
А курська аес тим часом прекрасно працює за 20 км від фронту.
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29.08.2024 09:57 Ответить
Так детально про пошкодження
можливо,не треба писати?
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29.08.2024 10:01 Ответить
Нє, для них головне кацапська АЕС в курякській області якій нічого не загрожує. Туди ж вже грося поперся.
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29.08.2024 10:02 Ответить
Влада каже "блоки відключилися"? А може їх "хтось" ВІДКЛЮЧИВ НАВМИСНО "під галас", га?! До речі, СБУ ще виявляє та нейтралізує (у будь який засіб) ворожу агентуру у вищих щаблях влади (особливо у "критичних" міністерствах та відомствах, ОПУ, ВРУ, тощо), або ж і досі лише "працює" по "навідникам ракет" з кола "люмпенів - паріїв"? П.С. До речі. Якщо "зелені" і далі будуть так себе поводити щодо "захисту енергосистеми країни", то вже у недалекому майбутньому їхній рейтинг ВПАДЕ також стрімко, як він "піднявся" після вторгнення ЗСУ у "курську волость"! Особливо на фоні того, як прямо зараз ворог СТРИМКО захоплює на Сході наші території...
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29.08.2024 10:04 Ответить
сбу, нема коли. малюк, та його бос татаров вбивають чеченців в україні і києві!
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29.08.2024 10:07 Ответить
У ******** енергетиці багато процесів автоматизовано. Диспетчери, звичайно, там теж присутні.
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29.08.2024 11:18 Ответить
коли нема споживання, а його нема бо кацапи розбили-пошкодили десятки підстанцій високої напруги по всій Україні, то блоки АЕС глушать. Якщо по простому для дебілів, то це як натиснути на повний газ і включити нейтралку, рано чи пізно двигун заклинить.
Не шукайте зрадоньки так де її нема.
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29.08.2024 11:35 Ответить
А де вона (тобто "зрадонька") є? Відповім самому "розумному". На Банковій та у міністерстві енергетики, яке очолює "незамінний" галущенко. П.С. До речі, там не одно міністерство та відомство цим "хворіє". У мене (як у старого "чєкіста", який, от "диво", ЗА Україну до Останнього!) на ЗРАДУ працює "чуйка"! Тому особисто мені Малюк, як Голова СБУ, наче той "парило на собачому хвості", тому як весь час "запускає дрони" (це "праця" ССО, ГРУ та частково СЗР, а аж ніяк НЕ "бехів"!), замість того, аби ЗНИЩУВАТИ у прямому сенсі ворожу Агентуру в Україні! Але ж чого чекати від людини, яку на посаду "пропхнув" агент під "псєвдо Козир"? Ось і я про це...
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07.09.2024 16:05 Ответить
Чому б на нашу кожну АЕС не направити по одному представнику МАГАТЕ?? Облаштувати їм приміщення - нехай живуть.
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29.08.2024 10:15 Ответить
Залишилося тільки 4 енергоблоки в роботі? Який же потужній наш президент. Як він вміло працює проти свого народу, який його вибрав. Піарясь на дорогах і "великому крадівництву", та челенжерах до Криму, відвів наші війська і розмінував мінні поля, що прикривали виходи з Криму і без жодного пострілу віддав кацапам 6 потужних енергоблоків на Запорізькій АЕС., які вже працювали на західному паливі. Правда, 73%, розумний і патріотичний президент? Завдячуючи вам у нас найпотужніша економія електроенергії в світі, але оплата за її користування не зменшилася, тобись Ахметов, Беня, Суркіси, російські олігархи і Зеля не постраждали. Головне все зруйнувати, як на передвиборчій гонці сказав Найпотужніший: "знищимо систему"... Ну, знищили, а що далі?
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29.08.2024 10:30 Ответить
Не "челенжерах", а чартерах.
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29.08.2024 10:37 Ответить
Они бьют по украинским АЭС.Хотят оставить Украину без энергоснабжения.
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29.08.2024 10:53 Ответить
Нє, били по розподільчих мережах. Правда нам від того не легше.
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29.08.2024 11:17 Ответить
Тобто, ППО не допрацьовує навколо АЕС. Сумно.
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29.08.2024 11:19 Ответить
Пора вже класти расєйську енергетику. Нащо у Курську область заходили ?

Не обов"язково по Курській АЕС бити, можна по розподільчих мережах навколо.
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29.08.2024 11:22 Ответить
 
 