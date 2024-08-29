В результате атаки 26 августа 4 энергоблока АЭС временно отключились от сети

26 августа в результате российской ракетно-дроновой атаки на Украину четыре энергоблока АЭС временно отключились от сети.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом проинформировало постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в письме к МАГАТЭ.

В 08:58 отключились энергоблоки №1, 3 и 4 на Ривненской атомной станции, а в 17:05 из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных российским ударом, также отключился энергоблок №3 на Южно-Украинской АЭС.

"Российская Федерация продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, которые обеспечивают большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций", - говорится в письме.

Постоянное представительство Украины попросило МАГАТЭ немедленно донести эту информацию до всех членов организации.

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