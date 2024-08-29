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Внаслідок атаки 26 серпня 4 енергоблоки АЕС тимчасово відключилися від мережі

аес,південноукраїнська

26 серпня внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net,  про це проінформувало постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні в листі до МАГАТЕ.

О 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції, а о 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

"Російська Федерація продовжує навмисно атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій", – йдеться в листі.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЕ Гроссі попереджає про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Автор: 

АЕС (1145) обстріл (28316) Південноукраїнська АЕС (146)


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Топ коментарі
+8
А курська аес тим часом прекрасно працює за 20 км від фронту.
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29.08.2024 09:57
+6
сбу, нема коли. малюк, та його бос татаров вбивають чеченців в україні і києві!
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29.08.2024 10:07
+5
яку, таку, курську?
там озабочений гроссі.
зе!шобло ціни підніме, на один мегават, до кінця року.
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29.08.2024 09:49
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настав час курську гасити👺
чи не на часі(с), зе-гніди?💩
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29.08.2024 09:46 Відповісти
яку, таку, курську?
там озабочений гроссі.
зе!шобло ціни підніме, на один мегават, до кінця року.
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29.08.2024 09:49 Відповісти
було б бажання,
експериментальний дрон заблукав(с)
криворуки програмісти 😁
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29.08.2024 10:07 Відповісти
Курська АЕС - всьо!
"ефект несподіванки" закінчився і тепер Ермак вже не відверне від неї своєї уваги, буде контролювати її працездатність та безпеку.
Ермак захистить Курську АЕС від ЗСУ.
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29.08.2024 09:55 Відповісти
гроссі закликає, не допустити.
клятий байден, не дозволяє.
комендатури в кожну суджу.
ситуація складна, але контрольована.
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29.08.2024 09:47 Відповісти
гроссі зайнятий - роздивляється сліди на стінах курської АЕС від кацапських fpv-дронів.
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29.08.2024 09:52 Відповісти
Та давайте вже оголошуйте підвищення ціни на електрику й вмикайте її.
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29.08.2024 09:56 Відповісти
Вже ж підвищили місяць тому !
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29.08.2024 11:15 Відповісти
Ну так...і відразу з'явилась електрика..тепер їм знову мало..зараз до 7.8 або 10 грн піднімуть - і дивним чином з'явиться..он вже опалення, воду й газ спланували підвищити з цього опалювального сезону..
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29.08.2024 11:55 Відповісти
А курська аес тим часом прекрасно працює за 20 км від фронту.
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29.08.2024 09:57 Відповісти
Так детально про пошкодження
можливо,не треба писати?
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29.08.2024 10:01 Відповісти
Нє, для них головне кацапська АЕС в курякській області якій нічого не загрожує. Туди ж вже грося поперся.
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29.08.2024 10:02 Відповісти
Влада каже "блоки відключилися"? А може їх "хтось" ВІДКЛЮЧИВ НАВМИСНО "під галас", га?! До речі, СБУ ще виявляє та нейтралізує (у будь який засіб) ворожу агентуру у вищих щаблях влади (особливо у "критичних" міністерствах та відомствах, ОПУ, ВРУ, тощо), або ж і досі лише "працює" по "навідникам ракет" з кола "люмпенів - паріїв"? П.С. До речі. Якщо "зелені" і далі будуть так себе поводити щодо "захисту енергосистеми країни", то вже у недалекому майбутньому їхній рейтинг ВПАДЕ також стрімко, як він "піднявся" після вторгнення ЗСУ у "курську волость"! Особливо на фоні того, як прямо зараз ворог СТРИМКО захоплює на Сході наші території...
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29.08.2024 10:04 Відповісти
сбу, нема коли. малюк, та його бос татаров вбивають чеченців в україні і києві!
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29.08.2024 10:07 Відповісти
У ******** енергетиці багато процесів автоматизовано. Диспетчери, звичайно, там теж присутні.
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29.08.2024 11:18 Відповісти
коли нема споживання, а його нема бо кацапи розбили-пошкодили десятки підстанцій високої напруги по всій Україні, то блоки АЕС глушать. Якщо по простому для дебілів, то це як натиснути на повний газ і включити нейтралку, рано чи пізно двигун заклинить.
Не шукайте зрадоньки так де її нема.
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29.08.2024 11:35 Відповісти
А де вона (тобто "зрадонька") є? Відповім самому "розумному". На Банковій та у міністерстві енергетики, яке очолює "незамінний" галущенко. П.С. До речі, там не одно міністерство та відомство цим "хворіє". У мене (як у старого "чєкіста", який, от "диво", ЗА Україну до Останнього!) на ЗРАДУ працює "чуйка"! Тому особисто мені Малюк, як Голова СБУ, наче той "парило на собачому хвості", тому як весь час "запускає дрони" (це "праця" ССО, ГРУ та частково СЗР, а аж ніяк НЕ "бехів"!), замість того, аби ЗНИЩУВАТИ у прямому сенсі ворожу Агентуру в Україні! Але ж чого чекати від людини, яку на посаду "пропхнув" агент під "псєвдо Козир"? Ось і я про це...
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07.09.2024 16:05 Відповісти
Чому б на нашу кожну АЕС не направити по одному представнику МАГАТЕ?? Облаштувати їм приміщення - нехай живуть.
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29.08.2024 10:15 Відповісти
Залишилося тільки 4 енергоблоки в роботі? Який же потужній наш президент. Як він вміло працює проти свого народу, який його вибрав. Піарясь на дорогах і "великому крадівництву", та челенжерах до Криму, відвів наші війська і розмінував мінні поля, що прикривали виходи з Криму і без жодного пострілу віддав кацапам 6 потужних енергоблоків на Запорізькій АЕС., які вже працювали на західному паливі. Правда, 73%, розумний і патріотичний президент? Завдячуючи вам у нас найпотужніша економія електроенергії в світі, але оплата за її користування не зменшилася, тобись Ахметов, Беня, Суркіси, російські олігархи і Зеля не постраждали. Головне все зруйнувати, як на передвиборчій гонці сказав Найпотужніший: "знищимо систему"... Ну, знищили, а що далі?
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29.08.2024 10:30 Відповісти
Не "челенжерах", а чартерах.
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29.08.2024 10:37 Відповісти
Они бьют по украинским АЭС.Хотят оставить Украину без энергоснабжения.
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29.08.2024 10:53 Відповісти
Нє, били по розподільчих мережах. Правда нам від того не легше.
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29.08.2024 11:17 Відповісти
Тобто, ППО не допрацьовує навколо АЕС. Сумно.
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29.08.2024 11:19 Відповісти
Пора вже класти расєйську енергетику. Нащо у Курську область заходили ?

Не обов"язково по Курській АЕС бити, можна по розподільчих мережах навколо.
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29.08.2024 11:22 Відповісти
 
 