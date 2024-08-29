Внаслідок атаки 26 серпня 4 енергоблоки АЕС тимчасово відключилися від мережі
26 серпня внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це проінформувало постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні в листі до МАГАТЕ.
О 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції, а о 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.
"Російська Федерація продовжує навмисно атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій", – йдеться в листі.
Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.
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чи не на часі(с), зе-гніди?💩
там озабочений гроссі.
зе!шобло ціни підніме, на один мегават, до кінця року.
експериментальний дрон заблукав(с)
криворуки програмісти 😁
"ефект несподіванки" закінчився і тепер Ермак вже не відверне від неї своєї уваги, буде контролювати її працездатність та безпеку.
Ермак захистить Курську АЕС від ЗСУ.
клятий байден, не дозволяє.
комендатури в кожну суджу.
ситуація складна, але контрольована.
можливо,не треба писати?
Не шукайте зрадоньки так де її нема.
Не обов"язково по Курській АЕС бити, можна по розподільчих мережах навколо.