На Південноукраїнській АЕС експерти чули російські дрони, - МАГАТЕ

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) двічі за тиждень чули проліт російських ударних безпілотників біля Південноукраїнської АЕС.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Південноукраїнській АЕС двічі за останній тиждень, 5 і 12 вересня, команда МАГАТЕ чула безпілотники і стрілянину, і їй було наказано сховатися, що підкреслює постійні ризики для українських АЕС", - заявили в агентстві.

Зазначається, що після інциденту, який стався минулого тижня, керівництво АЕС та Державна інспекція ядерного регулювання України заявили, що безпілотники пролітали близько до станції.

"Команда МАГАТЕ не виявила жодних проблем з ядерною безпекою на станції після цієї події", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, у четвер Держатомрегулювання повідомило МАГАТЕ, що "вранці безпілотники були помічені у районі ХАЕС".

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У МАГАТЕ зазначають, що ситуація з ядерною безпекою в Україні залишається нестабільною.

"У понеділок одна з ліній електропередачі 330 кВ на Чорнобильській АЕС була відключена приблизно на 40 хвилин через технічну проблему, яка була швидко вирішена. Наступного дня на Рівненській АЕС було знову підключено лінію 750 кВ, відключену після російських атак наприкінці серпня", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що 4 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі разом із експертами Агентства відвідав Запорізьку атомну електростанцію.

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