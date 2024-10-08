"Шахеди" вкотре порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС, - "Енергоатом"

У ніч на 7 жовтня російські ударні БПЛА "Шахед" було зафіксовано поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому", передає Цензор.НЕТ.

Відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менше 10 км.

"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку рф до ударів по українській ядерній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Раніше, 20 вересня 2024 року, повідомлялось, що біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали безпілотники.

13 вересня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) двічі за тиждень чули проліт російських ударних безпілотників біля Південноукраїнської АЕС.

