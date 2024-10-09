РУС
Оккупанты запустили "Шахеды" с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Угроза применения вражеских ударных БпЛА существует для Херсонской и Николаевской областей.

Обновление относительно движения БпЛА

По состоянию на 22:23, существует угроза российских беспилотников для Кировоградской области.

Также DС ВСУ предупреждают об угрозе Черкасской области.

"Знищення бази зберігання БпЛА суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл", - йдеться у повідомленні.

Джерело:

показать весь комментарий
09.10.2024 22:28 Ответить
Це погана новина?
показать весь комментарий
09.10.2024 22:29 Ответить
Нахіба новини під новинами?
Під тією цю, під цією ту.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:36 Ответить
На дату реєстрації гляньте.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:46 Ответить
Нахіба чи навіщо...
показать весь комментарий
10.10.2024 02:39 Ответить
Звідки вони взялися, коли базу зберігання знищили?
показать весь комментарий
09.10.2024 23:08 Ответить
Шо, там одна база? Летять з Криму, Воронежа, Курська. А знищена база працювала, скоріш за все, на Приморсько-Ахтарськ.
показать весь комментарий
09.10.2024 23:36 Ответить
Производства надо бить. Пусть там даже студенты работают. Не жалко.
показать весь комментарий
10.10.2024 02:40 Ответить
Реальна Війна | Україна | Новини, [10.10.2024 7:25]
💣 Військовий аеродром «Ханська» у Адигеї (рф) вночі атакували якісь люті БПЛА

Зараз судячи з відео з аеродрому йде стовп диму, тож чекаємо на подробиці від Сил оборони!
показать весь комментарий
10.10.2024 08:08 Ответить
 
 