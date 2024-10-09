Оккупанты запустили "Шахеды" с южного направления, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Угроза применения вражеских ударных БпЛА существует для Херсонской и Николаевской областей.
Обновление относительно движения БпЛА
По состоянию на 22:23, существует угроза российских беспилотников для Кировоградской области.
Также DС ВСУ предупреждают об угрозе Черкасской области.
Джерело:
Під тією цю, під цією ту.
💣 Військовий аеродром «Ханська» у Адигеї (рф) вночі атакували якісь люті БПЛА
Зараз судячи з відео з аеродрому йде стовп диму, тож чекаємо на подробиці від Сил оборони!