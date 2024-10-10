Окупанти запустили "Шахеди" з декількох напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА існує для Херсонської та Миколаївської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 22:23 існує загроза російських безпілотників для Кіровогорадської області.

Також ПС ЗСУ поперджають про загрозу для Черкаської області.

Оновлення станом на 00:28 10 жовтня:

БпЛА в районі Южного, курс північно-західний;

БпЛА на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук;

БпЛА в районі Запоріжжя з півночі;

БпЛА на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину;

БпЛА в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний.

Оновлення станом на 00:35 10 жовтня:

Нові групи БпЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину;

Ще групи БпЛА зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину, курс північно-західний;

Ще БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

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