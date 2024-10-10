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Новини
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Окупанти запустили "Шахеди" з декількох напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА існує для Херсонської та Миколаївської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 22:23 існує загроза російських безпілотників для Кіровогорадської області.

Також ПС ЗСУ поперджають про загрозу для Черкаської області.

Оновлення станом на 00:28 10 жовтня:

  • БпЛА в районі Южного, курс північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук;
  • БпЛА в районі Запоріжжя з півночі;
  • БпЛА на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину;
  • БпЛА в районі Семенівка (Чернгівщина), курс західний.

Оновлення станом на 00:35 10 жовтня:

  • Нові групи БпЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину;
  • Ще групи БпЛА зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину, курс північно-західний;
  • Ще БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.

Читайте: Знищено 18 із 19 "Шахедів", один повернувся в Росію, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2726) повітряна тривога (931) Шахед (1125)


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"Знищення бази зберігання БпЛА суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл", - йдеться у повідомленні.

Джерело:

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09.10.2024 22:28 Відповісти
Це погана новина?
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09.10.2024 22:29 Відповісти
Нахіба новини під новинами?
Під тією цю, під цією ту.
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09.10.2024 23:36 Відповісти
На дату реєстрації гляньте.
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09.10.2024 23:46 Відповісти
Нахіба чи навіщо...
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10.10.2024 02:39 Відповісти
Звідки вони взялися, коли базу зберігання знищили?
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09.10.2024 23:08 Відповісти
Шо, там одна база? Летять з Криму, Воронежа, Курська. А знищена база працювала, скоріш за все, на Приморсько-Ахтарськ.
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09.10.2024 23:36 Відповісти
Производства надо бить. Пусть там даже студенты работают. Не жалко.
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10.10.2024 02:40 Відповісти
Реальна Війна | Україна | Новини, [10.10.2024 7:25]
💣 Військовий аеродром «Ханська» у Адигеї (рф) вночі атакували якісь люті БПЛА

Зараз судячи з відео з аеродрому йде стовп диму, тож чекаємо на подробиці від Сил оборони!
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10.10.2024 08:08 Відповісти
 
 