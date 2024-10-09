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Уничтожен 21 из 22 "Шахедов". Полтавщину атаковали 3 "Искандера", - Воздушные силы

шахеди атакують Україну

В ночь на 9 октября 2024 года враг снова атаковал Украину с использованием ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ нанесли удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Курской области, а также 22-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска - РФ и мыса Чауда - Крым.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 18 из 19 "Шахедов", один вернулся в Россию, - Воздушные силы

"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России!" - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали ракетами Полтавщину. Также информировалось, что ночью на Киевщине слышали взрывы, работала ПВО.

Напомним, в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Автор: 

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Я так зрозумів шо ракети зараз взагалі ге збивають?
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09.10.2024 09:00 Ответить
А раніше балістику збивали?
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09.10.2024 09:18 Ответить
Збивали. Не всю, але збивали.
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09.10.2024 10:01 Ответить
Крім Києва,ще десь?
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09.10.2024 14:42 Ответить
Ще десь. Я шо статистику веду?
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09.10.2024 20:06 Ответить
Три ракети Іскандер по Полтавщині ...А інші три не врахували ?
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09.10.2024 09:06 Ответить
 
 