Уничтожен 21 из 22 "Шахедов". Полтавщину атаковали 3 "Искандера", - Воздушные силы

В ночь на 9 октября 2024 года враг снова атаковал Украину с использованием ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ нанесли удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Курской области, а также 22-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска - РФ и мыса Чауда - Крым.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России!" - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали ракетами Полтавщину. Также информировалось, что ночью на Киевщине слышали взрывы, работала ПВО.

Напомним, в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".