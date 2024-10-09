Уничтожен 21 из 22 "Шахедов". Полтавщину атаковали 3 "Искандера", - Воздушные силы
В ночь на 9 октября 2024 года враг снова атаковал Украину с использованием ракет и ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, войска РФ нанесли удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Курской области, а также 22-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска - РФ и мыса Чауда - Крым.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России!" - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атаковали ракетами Полтавщину. Также информировалось, что ночью на Киевщине слышали взрывы, работала ПВО.
Напомним, в ночь на 9 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".
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