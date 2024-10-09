Знищено 21 із 22 "Шахедів". Полтавщину атакували 3 "Іскандери", - Повітряні сили

У ніч на 9 жовтня 2024 року ворог знову атакував Україну з використанням ракет та ударних безпілотників.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ завдали удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Курської області, а також 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська - РФ та мису Чауда - Крим.

Що вдалося знищити нашій ППО?

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".