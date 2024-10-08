Россияне атакуют ракетами Полтавщину, - ОВА

Российские войска атакуют ракетами Полтавскую область

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филлипа Пронина.

"Находитесь в укрытиях! Враг атакует область!", - написал он.

Также о фиксации ракет в направлении Кременчуга и Полтавы сообщали в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БпЛА