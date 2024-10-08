РУС
Новости
Россияне атакуют ракетами Полтавщину, - ОВА

Ракети на Полтавщину

Российские войска атакуют ракетами Полтавскую область

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филлипа Пронина.

"Находитесь в укрытиях! Враг атакует область!", - написал он.

Также о фиксации ракет в направлении Кременчуга и Полтавы сообщали в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью Полтавщину атаковали десятки вражеских БпЛА

крылатые ракеты (899) Воздушные силы (2621) Полтавская область (1252)
Ну прям інформбюро,а не ВІЙСКОВО цевільна адміністрація.
08.10.2024 22:26 Ответить
Чуть було кабздець ...
08.10.2024 22:29 Ответить
Раза три хату тряхнуло.
09.10.2024 06:19 Ответить
Чути було як вона гула в небі ..
09.10.2024 06:44 Ответить
Тварюки, здохніть кідари у своїх болотах.
08.10.2024 22:30 Ответить
Іскандери...з воронежу
08.10.2024 22:31 Ответить
Де удари по Криму кожен день? Кримом все почалося та Кримом має закінчитися. Рівняйте Крим до стану 1954 року.
09.10.2024 00:05 Ответить
 
 