Россияне атакуют ракетами Полтавщину, - ОВА
Российские войска атакуют ракетами Полтавскую область
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филлипа Пронина.
"Находитесь в укрытиях! Враг атакует область!", - написал он.
Также о фиксации ракет в направлении Кременчуга и Полтавы сообщали в Воздушных силах.
