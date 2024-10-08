Росіяни атакують ракетами Полтавщину, - ОВА

Російські війська атакують ракетами Полтавську область

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

"Перебувайте в укриттях! Ворог атакує область!", - написав він.

Також про фіксацію ракет в напрямку Кременчука і Полтави повідомляли в Повітряних силах.

