УКР
Новини
Росіяни атакують ракетами Полтавщину, - ОВА

Ракети на Полтавщину

Російські війська атакують ракетами Полтавську область

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

"Перебувайте в укриттях! Ворог атакує область!", - написав він.

Також про фіксацію ракет в напрямку Кременчука і Полтави повідомляли в Повітряних силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БпЛА

крилаті ракети (1092) Повітряні сили (2964) Полтавська область (1212)
Ну прям інформбюро,а не ВІЙСКОВО цевільна адміністрація.
08.10.2024 22:26 Відповісти
Чуть було кабздець ...
08.10.2024 22:29 Відповісти
Раза три хату тряхнуло.
09.10.2024 06:19 Відповісти
Чути було як вона гула в небі ..
09.10.2024 06:44 Відповісти
Тварюки, здохніть кідари у своїх болотах.
08.10.2024 22:30 Відповісти
Іскандери...з воронежу
08.10.2024 22:31 Відповісти
Де удари по Криму кожен день? Кримом все почалося та Кримом має закінчитися. Рівняйте Крим до стану 1954 року.
09.10.2024 00:05 Відповісти
 
 