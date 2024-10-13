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Под утро на Киевщине работали силы ПВО

Робота ППО на Київщині

Под утро 13 октября 2024 года на Киевщине во время вражеской дроновой атаки работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении около 5.20 утра.

Отметим, что накануне вечером тоже на Киевщине раздавались взрывы и ОВА информировала о работе ПВО.

Сейчас в регионе еще продолжается воздушная тревога. О последствиях атаки "Шахедов" на Киевщину информации на эту минуту нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине фиксировалось движение БПЛА. Работала ПВО, - КГВА

Как сообщалось, вечером субботы, 12 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед".

Автор: 

Киевская область (4186) ПВО (2818) Шахед (1124)


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Поки живе Х**ло, українців не перестануть вбивати.
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13.10.2024 08:08 Ответить
Поки існує росія українці не перестануть вбивати росіян, бо росія була створена для знищення України та українців
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13.10.2024 09:47 Ответить
 
 