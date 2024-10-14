Впервые за полтора месяца РФ не атаковала Украину "шахедами"

Российские оккупационные войска впервые за полтора месяца не атаковали Украину ударными БПЛА типа "Шахед".

Об этом заявил врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

По его словам, в ночь на 14 октября 2024 года российские войска не атаковали Украину "шахедами".

Также в Воздушных Силах ВСУ пока не комментируют возможные причины внезапного затишья со стороны российских войск.

Напомним, 9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины.

Цель - склады в поселке Октябрьское, которые по утверждению Генштаба, использовались для хранения дронов "Шахед". В Генштабе сообщили, что там хранилось около 400 ударных дронов.

Читайте: Кроме "шахедов", россияне все чаще используют дешевые дроны неустановленного типа, - Воздушные силы