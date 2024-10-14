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Новости Война
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Впервые за полтора месяца РФ не атаковала Украину "шахедами"

РФ вперше за півтора місяця не атакували шахедами

Российские оккупационные войска впервые за полтора месяца не атаковали Украину ударными БПЛА типа "Шахед".

Об этом заявил врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

По его словам, в ночь на 14 октября 2024 года российские войска не атаковали Украину "шахедами".

Также в Воздушных Силах ВСУ пока не комментируют возможные причины внезапного затишья со стороны российских войск.

Напомним, 9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины.

Цель - склады в поселке Октябрьское, которые по утверждению Генштаба, использовались для хранения дронов "Шахед". В Генштабе сообщили, что там хранилось около 400 ударных дронов.

Читайте: Кроме "шахедов", россияне все чаще используют дешевые дроны неустановленного типа, - Воздушные силы

Автор: 

Игнат Юрий (602) Шахед (1127)


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Топ комментарии
+11
Гадаю вони їх накопичують, щоб коли температура достатньо знизиться вдарити по енергетичній інфраструктурі. Те ж саме стосується і ракет
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14.10.2024 11:45
+8
Та вообще подозрительные выходные. Наверное зермаки готовятся к договорнячку
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14.10.2024 11:45
+6
не зря склад дронов взорвали
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14.10.2024 12:20
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Гадаю вони їх накопичують, щоб коли температура достатньо знизиться вдарити по енергетичній інфраструктурі. Те ж саме стосується і ракет
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14.10.2024 11:45 Ответить
Схоже на те.
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14.10.2024 11:46 Ответить
Плюс склад с Шахедами накрыли теперь новые подвозят.
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14.10.2024 12:09 Ответить
Отож. Гадаю кацапи нових шахедів наклепають дуже швидко
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14.10.2024 13:03 Ответить
Та вообще подозрительные выходные. Наверное зермаки готовятся к договорнячку
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14.10.2024 11:45 Ответить
Нічого дивного - зараз на Прямому сидить Г. Дубов і заявляє шо пора хвататись за Китаиські мирні ініціативи - бо вікно Овертона для Украіни закривається
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14.10.2024 11:50 Ответить
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14.10.2024 11:58 Ответить
А це що за спам ?
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14.10.2024 13:56 Ответить
"Нічого дивного - зараз на Прямому сидить Г. Дубов і заявляє шо пора хвататись за Китаиські мирні ініціативи - бо вікно Овертона для Украіни закривається"

======

Що за набір слів ?
Посилання є на те що нібито якийсь Г. Дубов щось говорить на Прямому ?
Хто такий Г. Дубов?
З ким він нібито говорить на Прямому ?
"вікно Овертона хоч знає "Валентин Коваль 7c749467" що то таке ?
"Вікно Овертона" якраз відкривають, з метою просування чогось, а от що "вікноо Овертона" "закривається", схоже на особисту маячню, дописувача "Валентин Коваль 7c749467" .
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14.10.2024 13:55 Ответить
Вікно Овертона - це вікно можливостеи - яке не вічне і може закритись - Г . Дубов експерт на Прямому
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14.10.2024 14:00 Ответить
Посилання є на те, де нібито "експерт", нібито на Прямому, це що написав "Валентин Коваль 7c749467" нібито говорить ?
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14.10.2024 14:12 Ответить
Заидіть на Прямии - знаидіть запис з 11. 00 - по 12. 00 і подивітья - якщо ви мені не довіряєте
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14.10.2024 14:15 Ответить
Та ні, стверджує "Валентин Коваль 7c749467", у якого теоретично, можуть бути слухові галюцинації (а може і не тільки слухові) , хто зна, значить "Валентин Коваль 7c749467" і має довести свої слова, а не мені шукати те, чого може не бути взагалі, через те що "Валентин Коваль 7c749467", вигадав всю цю "історію", з нібито "експертом", який нібито говорить те, що тут "Валентин Коваль 7c749467" написав.
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14.10.2024 14:22 Ответить
Бачите - вони не захотіли шукати цю трансляцію - приидеться вам самим
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14.10.2024 14:43 Ответить
Зрозуміа, дописувач "Валентин Коваль 7c749467" = пустослов.
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14.10.2024 15:03 Ответить
По іншому, м'яко кажучи, фантазер "Валентин Коваль 7c749467", рівень аргументації "московит".

(це манера московитів, щось ляпнути, а підтвердження своїх слів ніякого не надає, бо мета була у московита, в виправданні московії, що нібито московія не агресор-окупант-вбивця, тому московит вкидає якусь "лабуду" нафантазовану тим же московитом, з "аргументом" "йди знайди ту лабуду", яку тільки що московит вигадав у себе в уяві.)

Навіщо по рівню аргументації "Валентин Коваль 7c749467", веде себе як московит ?
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14.10.2024 15:18 Ответить
Шукаите - стукаите в двері Прямого і вам відчинять
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14.10.2024 15:54 Ответить
Заявляв не я, а "Валентин Коваль 7c749467", тому підтвердити свої слова, має "Валентин Коваль 7c749467".
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15.10.2024 15:19 Ответить
Ясно, доказів соїх слів "Валентин Коваль 7c749467" не бажає наводити, значить віднині "Валентин Коваль 7c749467" балабол..
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15.10.2024 22:55 Ответить
Тільки що, Одеса, декілька балістичних ракет.
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14.10.2024 11:55 Ответить
Це нічого не значить.
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14.10.2024 11:50 Ответить
Це хитрий плана кацапів, аааааа!!! Все пропааало!
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14.10.2024 11:55 Ответить
У мене є "рідке укриття" - випив - і вже не так страшно!
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14.10.2024 12:17 Ответить
Печінка ж стаждає...
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14.10.2024 12:37 Ответить
Так, ви праві...
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14.10.2024 13:24 Ответить
це потужна перемога яку припишуть собі зелені недоумки....
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14.10.2024 12:16 Ответить
я пів ночі не спала, просиналась, дивилась новини, може ще полетять..., або щось інше вже летить..., коротше, ніч жахів...
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14.10.2024 12:17 Ответить
оце людину довели. Що не може спати як не ********....
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15.10.2024 02:00 Ответить
не зря склад дронов взорвали
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14.10.2024 12:20 Ответить
Поправте якщо помиляюсь, але здається що і масованої обстріли ракетами поменшали, коли вони накопичували арсенал по декілька тижнів
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14.10.2024 12:52 Ответить
Вони накопичать їх штук 200-300 і вдарять. Щось та долетить, бо штати та інші партнери ці ракети збивати не стануть
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14.10.2024 13:08 Ответить
 
 