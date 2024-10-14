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Новини Війна
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Вперше за півтора місяця РФ не атакувала Україну "шахедами"

РФ вперше за півтора місяця не атакували шахедами

Російські окупаційні війська вперше за півтора місяця не атакували Україну ударними БПЛА типу "Шахед".

Про це заявив т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

За його словами, у ніч на 14 жовтня 2024 року російські війська не атакували Україну "шахедами".

Також у Повітряних Силах ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затишшя з боку російських військ.

Нагадаємо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складам біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України.

Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів "Шахед". У Генштабі повідомили, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.

Читайте: Крім "шахедів", росіяни все частіше використовують дешеві дрони невстановленого типу, - Повітряні сили

Автор: 

Ігнат Юрій (800) Шахед (1136)


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Топ коментарі
+11
Гадаю вони їх накопичують, щоб коли температура достатньо знизиться вдарити по енергетичній інфраструктурі. Те ж саме стосується і ракет
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14.10.2024 11:45
+8
Та вообще подозрительные выходные. Наверное зермаки готовятся к договорнячку
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14.10.2024 11:45
+6
не зря склад дронов взорвали
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14.10.2024 12:20
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Гадаю вони їх накопичують, щоб коли температура достатньо знизиться вдарити по енергетичній інфраструктурі. Те ж саме стосується і ракет
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14.10.2024 11:45 Відповісти
Схоже на те.
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14.10.2024 11:46 Відповісти
Плюс склад с Шахедами накрыли теперь новые подвозят.
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14.10.2024 12:09 Відповісти
Отож. Гадаю кацапи нових шахедів наклепають дуже швидко
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14.10.2024 13:03 Відповісти
Та вообще подозрительные выходные. Наверное зермаки готовятся к договорнячку
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14.10.2024 11:45 Відповісти
Нічого дивного - зараз на Прямому сидить Г. Дубов і заявляє шо пора хвататись за Китаиські мирні ініціативи - бо вікно Овертона для Украіни закривається
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14.10.2024 11:50 Відповісти
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14.10.2024 11:58 Відповісти
А це що за спам ?
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14.10.2024 13:56 Відповісти
"Нічого дивного - зараз на Прямому сидить Г. Дубов і заявляє шо пора хвататись за Китаиські мирні ініціативи - бо вікно Овертона для Украіни закривається"

======

Що за набір слів ?
Посилання є на те що нібито якийсь Г. Дубов щось говорить на Прямому ?
Хто такий Г. Дубов?
З ким він нібито говорить на Прямому ?
"вікно Овертона хоч знає "Валентин Коваль 7c749467" що то таке ?
"Вікно Овертона" якраз відкривають, з метою просування чогось, а от що "вікноо Овертона" "закривається", схоже на особисту маячню, дописувача "Валентин Коваль 7c749467" .
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14.10.2024 13:55 Відповісти
Вікно Овертона - це вікно можливостеи - яке не вічне і може закритись - Г . Дубов експерт на Прямому
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14.10.2024 14:00 Відповісти
Посилання є на те, де нібито "експерт", нібито на Прямому, це що написав "Валентин Коваль 7c749467" нібито говорить ?
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14.10.2024 14:12 Відповісти
Заидіть на Прямии - знаидіть запис з 11. 00 - по 12. 00 і подивітья - якщо ви мені не довіряєте
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14.10.2024 14:15 Відповісти
Та ні, стверджує "Валентин Коваль 7c749467", у якого теоретично, можуть бути слухові галюцинації (а може і не тільки слухові) , хто зна, значить "Валентин Коваль 7c749467" і має довести свої слова, а не мені шукати те, чого може не бути взагалі, через те що "Валентин Коваль 7c749467", вигадав всю цю "історію", з нібито "експертом", який нібито говорить те, що тут "Валентин Коваль 7c749467" написав.
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14.10.2024 14:22 Відповісти
Бачите - вони не захотіли шукати цю трансляцію - приидеться вам самим
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14.10.2024 14:43 Відповісти
Зрозуміа, дописувач "Валентин Коваль 7c749467" = пустослов.
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14.10.2024 15:03 Відповісти
По іншому, м'яко кажучи, фантазер "Валентин Коваль 7c749467", рівень аргументації "московит".

(це манера московитів, щось ляпнути, а підтвердження своїх слів ніякого не надає, бо мета була у московита, в виправданні московії, що нібито московія не агресор-окупант-вбивця, тому московит вкидає якусь "лабуду" нафантазовану тим же московитом, з "аргументом" "йди знайди ту лабуду", яку тільки що московит вигадав у себе в уяві.)

Навіщо по рівню аргументації "Валентин Коваль 7c749467", веде себе як московит ?
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14.10.2024 15:18 Відповісти
Шукаите - стукаите в двері Прямого і вам відчинять
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14.10.2024 15:54 Відповісти
Заявляв не я, а "Валентин Коваль 7c749467", тому підтвердити свої слова, має "Валентин Коваль 7c749467".
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15.10.2024 15:19 Відповісти
Ясно, доказів соїх слів "Валентин Коваль 7c749467" не бажає наводити, значить віднині "Валентин Коваль 7c749467" балабол..
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15.10.2024 22:55 Відповісти
Тільки що, Одеса, декілька балістичних ракет.
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14.10.2024 11:55 Відповісти
Це нічого не значить.
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14.10.2024 11:50 Відповісти
Це хитрий плана кацапів, аааааа!!! Все пропааало!
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14.10.2024 11:55 Відповісти
У мене є "рідке укриття" - випив - і вже не так страшно!
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14.10.2024 12:17 Відповісти
Печінка ж стаждає...
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14.10.2024 12:37 Відповісти
Так, ви праві...
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14.10.2024 13:24 Відповісти
це потужна перемога яку припишуть собі зелені недоумки....
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14.10.2024 12:16 Відповісти
я пів ночі не спала, просиналась, дивилась новини, може ще полетять..., або щось інше вже летить..., коротше, ніч жахів...
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14.10.2024 12:17 Відповісти
оце людину довели. Що не може спати як не ********....
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15.10.2024 02:00 Відповісти
не зря склад дронов взорвали
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14.10.2024 12:20 Відповісти
Поправте якщо помиляюсь, але здається що і масованої обстріли ракетами поменшали, коли вони накопичували арсенал по декілька тижнів
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14.10.2024 12:52 Відповісти
Вони накопичать їх штук 200-300 і вдарять. Щось та долетить, бо штати та інші партнери ці ракети збивати не стануть
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14.10.2024 13:08 Відповісти
 
 