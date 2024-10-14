Вперше за півтора місяця РФ не атакувала Україну "шахедами"
Російські окупаційні війська вперше за півтора місяця не атакували Україну ударними БПЛА типу "Шахед".
Про це заявив т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
За його словами, у ніч на 14 жовтня 2024 року російські війська не атакували Україну "шахедами".
Також у Повітряних Силах ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затишшя з боку російських військ.
Нагадаємо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складам біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України.
Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів "Шахед". У Генштабі повідомили, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.
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Що за набір слів ?
Посилання є на те що нібито якийсь Г. Дубов щось говорить на Прямому ?
Хто такий Г. Дубов?
З ким він нібито говорить на Прямому ?
"вікно Овертона хоч знає "Валентин Коваль 7c749467" що то таке ?
"Вікно Овертона" якраз відкривають, з метою просування чогось, а от що "вікноо Овертона" "закривається", схоже на особисту маячню, дописувача "Валентин Коваль 7c749467" .
(це манера московитів, щось ляпнути, а підтвердження своїх слів ніякого не надає, бо мета була у московита, в виправданні московії, що нібито московія не агресор-окупант-вбивця, тому московит вкидає якусь "лабуду" нафантазовану тим же московитом, з "аргументом" "йди знайди ту лабуду", яку тільки що московит вигадав у себе в уяві.)
Навіщо по рівню аргументації "Валентин Коваль 7c749467", веде себе як московит ?