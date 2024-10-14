Вперше за півтора місяця РФ не атакувала Україну "шахедами"

Російські окупаційні війська вперше за півтора місяця не атакували Україну ударними БПЛА типу "Шахед".

Про це заявив т.в.о. начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

За його словами, у ніч на 14 жовтня 2024 року російські війська не атакували Україну "шахедами".

Також у Повітряних Силах ЗСУ поки що не коментують можливі причини раптового затишшя з боку російських військ.

Нагадаємо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складам біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України.

Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів "Шахед". У Генштабі повідомили, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.

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