Окупанти знову запустили "Шахеди", наразі є загроза для Сумщини та Полтавщини, - Повітряні сили (оновлено)
Зранку 15 жовтня 2024 року війська РФ знову запустили ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Наразі є загроза для Сумщини.
"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Повітряні сили сповістили про загрозу для Полтавщини.
"Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, ввечері 14 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники. О 6 ранку було оголошено відбій загрози. Інформації про наслідки нічної атаки наразі немає.
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