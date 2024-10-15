Окупанти знову запустили "Шахеди", наразі є загроза для Сумщини та Полтавщини, - Повітряні сили (оновлено)

Зранку 15 жовтня 2024 року війська РФ знову запустили ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Наразі є загроза для Сумщини.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вперше за півтора місяця РФ не атакувала Україну "шахедами"

Пізніше Повітряні сили сповістили про загрозу для Полтавщини.

"Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ввечері 14 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники. О 6 ранку було оголошено відбій загрози. Інформації про наслідки нічної атаки наразі немає.