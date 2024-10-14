Россияне совершили 16 обстрелов Сумщины в течение дня, зафиксировано 28 взрывов
14 октября россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Юнаковская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Глуховская громада: осуществлены пуски КАБ (5 взрывов).
- Шалигинская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).
- Миропольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Эсманьская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из миномета (1 взрыв).
- Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Хотинская громада: враг бил из САУ (3 взрыва) и минометов (3 взрыва).
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