Оккупанты запускают КАБы на Сумщину

Утром 14 октября 2024 года войска РФ запускают КАБы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Повторные пуски КАБов в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.

Около 9.30 оккупанты также запускали управляемые авиабомбы на Сумщину.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки россияне обстреляли 18 населенных пунктов Сумщины.