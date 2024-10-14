Оккупанты запускают КАБы на Сумщину
Утром 14 октября 2024 года войска РФ запускают КАБы на территорию Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Повторные пуски КАБов в направлении Сумщины!", - говорится в сообщении.
Около 9.30 оккупанты также запускали управляемые авиабомбы на Сумщину.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки россияне обстреляли 18 населенных пунктов Сумщины.
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