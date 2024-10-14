Последствия вражеских обстрелов Сумщины: россияне обстреляли 18 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по 18 населенным пунктам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

"В результате обстрелов повреждены 26 частных домов, 1 многоквартирный дом, 10 хозяйственных построек, 3 гаража и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 13 октября 2024 года, около 4.00 утра войска РФ нанесли авиаудары по Глухову Сумской области, применив КАБы. В результате удара повреждено до 20 жилых домов, окна и облицовка балконов в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 2 автомобиля и тому подобное.

"Предварительно, люди не пострадали", - отметили в ОВА. Также в результате атаки остались без газоснабжения 72 абонента, без электроснабжения - 2863 абонента.

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