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Войска РФ нанесли авиаудар по Глухову: повреждена гражданская инфраструктура

Наслідки авіаудару по Глухову

Сегодня, 13 октября 2024 года, около 4.00 утра войска РФ нанесли авиаудары по городу Глухов Сумской области, применив КАБы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в результате удара повреждены до 20 жилых домов, окна и облицовка балконов в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 2 автомобиля и тому подобное.

"Предварительно, люди не пострадали", - отмечают в ОВА.

Также сообщается, что в результате атаки остались без газоснабжения 72 абонента, без электроснабжения 2863 абонента.

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"В городе работают Пункты несокрушимости. Также в громаде развернут Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Просим жителей Сумской области быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и правила безопасности", - добавляют в ОВА.

Ранее сообщалось, что из Глухова на Сумщине уже эвакуировали треть населения.

Автор: 

обстрел (27685) Сумская область (3271) Глухов (35) КАБ (377)


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Вчора нормально зробили. Су-34-вєчнага памьота. Питання в кількості пілотів F-16.
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13.10.2024 14:02 Ответить
 
 