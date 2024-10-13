Войска РФ нанесли авиаудар по Глухову: повреждена гражданская инфраструктура

Сегодня, 13 октября 2024 года, около 4.00 утра войска РФ нанесли авиаудары по городу Глухов Сумской области, применив КАБы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в результате удара повреждены до 20 жилых домов, окна и облицовка балконов в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 2 автомобиля и тому подобное.

"Предварительно, люди не пострадали", - отмечают в ОВА.

Также сообщается, что в результате атаки остались без газоснабжения 72 абонента, без электроснабжения 2863 абонента.

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"В городе работают Пункты несокрушимости. Также в громаде развернут Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Просим жителей Сумской области быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать сигналы воздушной тревоги и правила безопасности", - добавляют в ОВА.

Ранее сообщалось, что из Глухова на Сумщине уже эвакуировали треть населения.