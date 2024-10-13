Війська РФ завдали авіаудару по Глухову: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Сьогодні, 13 жовтня 2024 року, близько 4.00 ранку війська РФ завдали авіаударів по місту Глухів Сумської області, застосувавши КАБи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, внаслідок удару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо.

"Попередньо, люди не постраждали", - наголошують в ОВА.

Також повідомляється, що внаслідок атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти.

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"У місті працюють Пункти незламності. Також в громаді розгорнутий Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Просимо жителів Сумської області бути максимально уважними та обережними, дотримуватись сигналів повітряної тривоги та правил безпеки", - додають в ОВА.

Раніше повідомлялося, що з Глухова на Сумщині вже евакуювали третину населення.