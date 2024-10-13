Оккупанты совершили 14 обстрелов в течение дня: под огнем оказалось 6 громад
13 октября россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и осуществил пуск КАБ (3 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: нанесена атака FPV-дронов (2 взрыва).
- Николаевская громада: был пуск КАБов (2 взрыва).
- Краснопольская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Новослободская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
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