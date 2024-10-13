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Оккупанты совершили 14 обстрелов в течение дня: под огнем оказалось 6 громад

Наслідки обстрілів Сумщини за 13 жовтня (фото ілюстративне)

13 октября россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и осуществил пуск КАБ (3 взрыва).
  • Белопольская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: нанесена атака FPV-дронов (2 взрыва).
  • Николаевская громада: был пуск КАБов (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Новослободская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

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Автор: 

обстрел (27685) Сумская область (3271)


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