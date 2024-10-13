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Окупанти здійснили 14 обстрілів протягом дня: під вогнем опинилось 6 громад

Наслідки обстрілів Сумщини за 13 жовтня (фото ілюстративне)

13 жовтня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумська область.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи).
  • Миколаївська громада: був пуск КАБів (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Читайте: Евакуація на Сумщині: За тиждень вивезено 535 осіб, зокрема 143 дитини. ФОТО

Автор: 

обстріл (28973) Сумська область (3807)


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