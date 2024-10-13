Окупанти здійснили 14 обстрілів протягом дня: під вогнем опинилось 6 громад

13 жовтня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумська область.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Миколаївська громада: був пуск КАБів (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).

Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Читайте: Евакуація на Сумщині: За тиждень вивезено 535 осіб, зокрема 143 дитини. ФОТО