Окупанти здійснили 14 обстрілів протягом дня: під вогнем опинилось 6 громад
13 жовтня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Сумська область.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи).
- Миколаївська громада: був пуск КАБів (2 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
- Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
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