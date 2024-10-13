Евакуація на Сумщині: За тиждень вивезено 535 осіб, зокрема 143 дитини. ФОТО

Лише за останній тиждень з прикордонних громад Сумської області евакуйовано 535 осіб, з них 143 – діти.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як повідмляється, на Сумщині триває евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад області.

Згідно з інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, на сьогодні евакуйовано 36 тисяч 804 особи, з них 6469 дітей. Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів 5-кілометрової та поза межами 5-километрової зони від державного кордону України з РФ.

Крім того повідомляється, що з окремих громад області триває обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей: із 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (за винятком м. Середина-Буда) та із 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.

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В ОВА додали, що також підписано Наказ Сумської ОВА та ОТУ "Сіверськ" Про проведення обовʼязкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Конотопського та Сумського районів Сумської області в умовах воєнного стану.

"Згідно з наказом, обовʼязкова евакуація в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками здійснюється з 11 населених пунктів Новослобідської та Путивльської територіальних громад Конотопського району, 90 населених пунктів Білопільської, Ворожбянської, Краснопільської, Миропільської, Миколаївської, Хотінської, Юнаківської територіальних громад Сумського району. Евакуації підлягає майже 500 дітей", - йдеться в повідомленні.