Із Краснопільської громади Сумщини евакуювали 12 дітей через постійні ворожі обстріли. ФОТОрепортаж
Правоохоронці з підрозділу "Білий Янгол" евакуювали з Краснопільської громади Сумської області ще шість сімей із 12 дітьми.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Правоохоронці зазначили, що на тлі постійних обстрілів у Краснопільській громаді все більше родин погоджуються покинути свої домівки, щоб вберегти життя. Тож нещодавно поліцейські евакуювали шість родин із 12 дітьми із громади.
Евакуювали дітей віком від 4 до 16 років. Разом із ними загалом виїхали й шестеро дорослих.
"Злагоджена робота команди та надійний транспорт допомогли доставити місцевих мешканців у безпечну зону, уникаючи загроз. Для поліцейських кожна врятована дитина, кожна евакуйована родина - це перемога", - розповіли у Нацполіції.
Раніше ми повідомляли, що через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів двох районів Сумської області.
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