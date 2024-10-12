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Із Краснопільської громади Сумщини евакуювали 12 дітей через постійні ворожі обстріли. ФОТОрепортаж

Правоохоронці з підрозділу "Білий Янгол" евакуювали з Краснопільської громади Сумської області ще шість сімей із 12 дітьми. 

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці зазначили, що на тлі постійних обстрілів у Краснопільській громаді все більше родин погоджуються покинути свої домівки, щоб вберегти життя. Тож нещодавно поліцейські евакуювали шість родин із 12 дітьми із громади.

Евакуація із Сумщини

Евакуювали дітей віком від 4 до 16 років. Разом із ними загалом виїхали й шестеро дорослих.

"Злагоджена робота команди та надійний транспорт допомогли доставити місцевих мешканців у безпечну зону, уникаючи загроз. Для поліцейських кожна врятована дитина, кожна евакуйована родина - це перемога", - розповіли у Нацполіції.

Евакуація із Сумщини

Раніше ми повідомляли, що через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів двох районів Сумської області.

Читайте також: У Сумському районі оголошено обов’язкову евакуацію дітей з батьками

Автор: 

діти (5127) Сумська область (3807) евакуація (2335)


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Топ коментарі
+2
Я з мicта Суми... Як же менi боляче на все це дивитись та читати...🥺😢
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12.10.2024 17:56
+1
Головне кучнiше стояти на зьомках.
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12.10.2024 17:43
+1
кацапське висвободілово саме так і виглядає - біжить куди очі бачять і накривайте своїм тілом дітей...
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12.10.2024 17:52
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Головне кучнiше стояти на зьомках.
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12.10.2024 17:43 Відповісти
Як не любити Суми?
Як не любити дітей?

Як можна псунути...

Їх праа?

За них згорів Пметей...
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12.10.2024 17:46 Відповісти
кацапське висвободілово саме так і виглядає - біжить куди очі бачять і накривайте своїм тілом дітей...
показати весь коментар
12.10.2024 17:52 Відповісти
Я з мicта Суми... Як же менi боляче на все це дивитись та читати...🥺😢
показати весь коментар
12.10.2024 17:56 Відповісти
 
 