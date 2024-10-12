Из Краснопольской громады Сумщины эвакуировали 12 детей из-за постоянных вражеских обстрелов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители из подразделения "Белый Ангел" эвакуировали из Краснопольской громады Сумской области еще шесть семей с 12 детьми.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители отметили, что на фоне постоянных обстрелов в Краснопольской громаде все больше семей соглашаются покинуть свои дома, чтобы сберечь жизнь. Поэтому недавно полицейские эвакуировали шесть семей с 12 детьми из громады.

Эвакуировали детей в возрасте от 4 до 16 лет. Вместе с ними в целом выехали и шестеро взрослых.

"Слаженная работа команды и надежный транспорт помогли доставить местных жителей в безопасную зону, избегая угроз. Для полицейских каждый спасенный ребенок, каждая эвакуированная семья - это победа", - рассказали в Нацполиции.

Ранее мы сообщали, что из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов двух районов Сумской области.

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