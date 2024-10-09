Принудительная эвакуация детей с их семьями объявлена в ряде населенных пунктов Сумского и Конотопского районов Сумщины
Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов двух районов Сумской области.
Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, такое решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).
В Минреинтеграции напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно.
