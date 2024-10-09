РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9411 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 741 13

Принудительная эвакуация детей с их семьями объявлена ​​в ряде населенных пунктов Сумского и Конотопского районов Сумщины

Евакуація на Сумщині

Из-за ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации детей с их семьями из ряда населенных пунктов двух районов Сумской области.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такое решение единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

В Минреинтеграции напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно.

Также читайте: На Харьковщине обязательную эвакуацию объявили еще в двух населенных пунктах, - ОВА

Автор: 

Сумская область (3612) эвакуация (2163)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Де те чмо,що розказувало,окупація курщини ,добро для Сумщини?
показать весь комментарий
09.10.2024 19:38 Ответить
+2
Зеленскому ніколи. Він з мирним планом носиться. Бо план перемоги, якось не зайшов.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:33 Ответить
+2
Новослобідська громада Конотопського р-ну це кордон з кацапами тобто постійні обстріли .
показать весь комментарий
09.10.2024 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як умудрилися Конотопський довести до евакуації?
показать весь комментарий
09.10.2024 17:29 Ответить
Новослобідська громада Конотопського р-ну це кордон з кацапами тобто постійні обстріли .
показать весь комментарий
09.10.2024 17:50 Ответить
Його ж укрупнили і тепер він до самого кордону...
показать весь комментарий
09.10.2024 17:53 Ответить
Ясно. Я привик, що він на кордоні з Чернігівською областю. Наробили фігні.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:11 Ответить
Обстрілюється ВСЯ прикордонна смуга в області довжиною 563 км а ширина різна - до 50 км. А що значить "умудрилися довести"? У нас тут операція ну і "отвєтниє мєри" орків.
показать весь комментарий
09.10.2024 19:20 Ответить
Не знав, що Конотопський район зараз аж до кацапляндії. Маячня якась.
показать весь комментарий
09.10.2024 20:13 Ответить
Реформа в Україні в 2020 році , укрупнення районів, в області тепер їх 5.
показать весь комментарий
09.10.2024 21:51 Ответить
Зеленскому ніколи. Він з мирним планом носиться. Бо план перемоги, якось не зайшов.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:33 Ответить
відправте їм шатли та Верещадло, зебілку можете й залишити.
показать весь комментарий
09.10.2024 17:48 Ответить
>>> У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно.

Быть добру!
показать весь комментарий
09.10.2024 17:51 Ответить
міняймо Зєлєнське на ***** - для справедливого ув'язнення обох (бо какаяразніца кого) - ні того ні того більшості Народу України та й холопам Московії, ну от реально, не буде шкода для повернення до статусу 2013го року..
показать весь комментарий
09.10.2024 18:36 Ответить
Де те чмо,що розказувало,окупація курщини ,добро для Сумщини?
показать весь комментарий
09.10.2024 19:38 Ответить
Те чмо далеко не одне бо тут мені багато доказували здалеку про те "добро".
показать весь комментарий
09.10.2024 21:55 Ответить
 
 