Примусову евакуацію дітей з їхніми родинами оголошено в низці населених пунктів Сумського й Конотопського районів Сумщини

Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів двох районів Сумської області.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, таке рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).

У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно.

