Примусову евакуацію дітей з їхніми родинами оголошено в низці населених пунктів Сумського й Конотопського районів Сумщини
Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів двох районів Сумської області.
Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, таке рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).
У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно.
Топ коментарі
+4 Саша Сайко
показати весь коментар09.10.2024 19:38 Відповісти Посилання
+2 CrossFirenko
показати весь коментар09.10.2024 17:33 Відповісти Посилання
+2 роман #583809
показати весь коментар09.10.2024 17:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Быть добру!