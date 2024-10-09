УКР
Примусову евакуацію дітей з їхніми родинами оголошено в низці населених пунктів Сумського й Конотопського районів Сумщини

Евакуація на Сумщині

Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами із низки населених пунктів двох районів Сумської області.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, таке рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).

У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Глухова на Сумщині вже евакуювали третину населення, - МВА

+4
Де те чмо,що розказувало,окупація курщини ,добро для Сумщини?
показати весь коментар
09.10.2024 19:38 Відповісти
+2
Зеленскому ніколи. Він з мирним планом носиться. Бо план перемоги, якось не зайшов.
показати весь коментар
09.10.2024 17:33 Відповісти
+2
Новослобідська громада Конотопського р-ну це кордон з кацапами тобто постійні обстріли .
показати весь коментар
09.10.2024 17:50 Відповісти
А як умудрилися Конотопський довести до евакуації?
показати весь коментар
09.10.2024 17:29 Відповісти
Новослобідська громада Конотопського р-ну це кордон з кацапами тобто постійні обстріли .
показати весь коментар
09.10.2024 17:50 Відповісти
Його ж укрупнили і тепер він до самого кордону...
показати весь коментар
09.10.2024 17:53 Відповісти
Ясно. Я привик, що він на кордоні з Чернігівською областю. Наробили фігні.
показати весь коментар
09.10.2024 20:11 Відповісти
Обстрілюється ВСЯ прикордонна смуга в області довжиною 563 км а ширина різна - до 50 км. А що значить "умудрилися довести"? У нас тут операція ну і "отвєтниє мєри" орків.
показати весь коментар
09.10.2024 19:20 Відповісти
Не знав, що Конотопський район зараз аж до кацапляндії. Маячня якась.
показати весь коментар
09.10.2024 20:13 Відповісти
Реформа в Україні в 2020 році , укрупнення районів, в області тепер їх 5.
показати весь коментар
09.10.2024 21:51 Відповісти
Зеленскому ніколи. Він з мирним планом носиться. Бо план перемоги, якось не зайшов.
показати весь коментар
09.10.2024 17:33 Відповісти
відправте їм шатли та Верещадло, зебілку можете й залишити.
показати весь коментар
09.10.2024 17:48 Відповісти
>>> У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безоплатно.

Быть добру!
показати весь коментар
09.10.2024 17:51 Відповісти
міняймо Зєлєнське на ***** - для справедливого ув'язнення обох (бо какаяразніца кого) - ні того ні того більшості Народу України та й холопам Московії, ну от реально, не буде шкода для повернення до статусу 2013го року..
показати весь коментар
09.10.2024 18:36 Відповісти
Де те чмо,що розказувало,окупація курщини ,добро для Сумщини?
показати весь коментар
09.10.2024 19:38 Відповісти
Те чмо далеко не одне бо тут мені багато доказували здалеку про те "добро".
показати весь коментар
09.10.2024 21:55 Відповісти
 
 