В течение дня россияне совершили 98 обстрелов Сумщины, ранен один человек

В течение дня пятницы, 11 октября, российские захватчики совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумской области. На территории 12 громад области зафиксировано 216 взрывов. В одной из них из-за вражеских обстрелов ранен человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеским обстрелам подверглись:

Эсманская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии. В результате обстрела было ранено одно гражданское лицо. Также были удар FPV-дрона, минометный обстрел;

Миропольская громада: осуществлен пуск КАБ, удары FPV-дронов;

Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ, сброс ВОГ с БпЛА, танковый обстрел, минометный обстрел;

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии, минометов и атаковал FPV-дроном;

Краснопольская громада: врагом нанесены удары FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА, артиллерийские обстрелы, минометный обстрел;

Свесская громада: враг бил из ствольной артиллерии, минометов и атаковал FPV-дронами;

Новослободская громада: были пуски КАБ, удары FPV-дронов;

Середино-Будская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, удары FPV-дронов, минометный обстрел;

Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ, сброс ВОГ с БпЛА, удар FPV-дроном, минометные и танковые обстрелы;

Сумская громада: зафиксирован обстрел ударным БпЛА "Герань-2";

Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии;

Шалыгинская громада: был удар FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА.

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