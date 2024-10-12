В течение дня россияне совершили 98 обстрелов Сумщины, ранен один человек
В течение дня пятницы, 11 октября, российские захватчики совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумской области. На территории 12 громад области зафиксировано 216 взрывов. В одной из них из-за вражеских обстрелов ранен человек.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеским обстрелам подверглись:
- Эсманская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии. В результате обстрела было ранено одно гражданское лицо. Также были удар FPV-дрона, минометный обстрел;
- Миропольская громада: осуществлен пуск КАБ, удары FPV-дронов;
- Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ, сброс ВОГ с БпЛА, танковый обстрел, минометный обстрел;
- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии, минометов и атаковал FPV-дроном;
- Краснопольская громада: врагом нанесены удары FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА, артиллерийские обстрелы, минометный обстрел;
- Свесская громада: враг бил из ствольной артиллерии, минометов и атаковал FPV-дронами;
- Новослободская громада: были пуски КАБ, удары FPV-дронов;
- Середино-Будская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, удары FPV-дронов, минометный обстрел;
- Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ, сброс ВОГ с БпЛА, удар FPV-дроном, минометные и танковые обстрелы;
- Сумская громада: зафиксирован обстрел ударным БпЛА "Герань-2";
- Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии;
- Шалыгинская громада: был удар FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА.
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