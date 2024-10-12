РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5708 посетителей онлайн
Новости Война
455 0

В течение дня россияне совершили 98 обстрелов Сумщины, ранен один человек

Росіяни 98 разів обстріляли Сумщину впродовж дня

В течение дня пятницы, 11 октября, российские захватчики совершили 98 обстрелов приграничных территорий Сумской области. На территории 12 громад области зафиксировано 216 взрывов. В одной из них из-за вражеских обстрелов ранен человек.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеским обстрелам подверглись:

  • Эсманская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии. В результате обстрела было ранено одно гражданское лицо. Также были удар FPV-дрона, минометный обстрел;
  • Миропольская громада: осуществлен пуск КАБ, удары FPV-дронов;
  • Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ, сброс ВОГ с БпЛА, танковый обстрел, минометный обстрел;
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии, минометов и атаковал FPV-дроном;
  • Краснопольская громада: врагом нанесены удары FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА, артиллерийские обстрелы, минометный обстрел;
  • Свесская громада: враг бил из ствольной артиллерии, минометов и атаковал FPV-дронами;
  • Новослободская громада: были пуски КАБ, удары FPV-дронов;
  • Середино-Будская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА, удары FPV-дронов, минометный обстрел;
  • Белопольская громада: осуществлены пуски КАБ, сброс ВОГ с БпЛА, удар FPV-дроном, минометные и танковые обстрелы;
  • Сумская громада: зафиксирован обстрел ударным БпЛА "Герань-2";
  • Зноб-Новгородская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии;
  • Шалыгинская громада: был удар FPV-дронов, сброс ВОГ с БпЛА.

Также читайте: Российские войска совершили 62 обстрела Сумщины в течение дня

Автор: 

обстрел (27652) Сумская область (3254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 