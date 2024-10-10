Российские войска совершили 62 обстрела Сумщины в течение дня
10 октября россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Свесская громада: осуществлены удары FPV-дронов (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).
- Новослободская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов).
- Речковская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
- Краснопольская громада: были удары FPV-дронов (8 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), пуски КАБ (4 взрыва).
- Эсманская громада: россияне ударили FPV-дронами (8 взрывов).
- Великописаревская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
- Середино-Будская громада: были обстрелы из минометов (12 взрывов), удары FPV-дронов (2 взрыва).
- Дружбовская громада: нанесены удары FPV-дронов (2 взрыва).
- Хотинская громада: россияне ударили из САУ (6 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).
- Миропольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).
- Николаевская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).
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показать весь комментарий10.10.2024 23:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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