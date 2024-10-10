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Российские войска совершили 62 обстрела Сумщины в течение дня

Наслідки ударів по Сумщині 10 жовтня

10 октября россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Свесская громада: осуществлены удары FPV-дронов (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).
  • Новослободская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов).
  • Речковская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: были удары FPV-дронов (8 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), пуски КАБ (4 взрыва).

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  • Эсманская громада: россияне ударили FPV-дронами (8 взрывов).
  • Великописаревская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: были обстрелы из минометов (12 взрывов), удары FPV-дронов (2 взрыва).
  • Дружбовская громада: нанесены удары FPV-дронов (2 взрыва).
  • Хотинская громада: россияне ударили из САУ (6 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).
  • Миропольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).
  • Николаевская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).

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Автор: 

обстрел (27626) Сумская область (3254)


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Билят, как так, из оккупированной Украиной курской области херачат по Сумщине?
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10.10.2024 23:31 Ответить
 
 