Российские войска совершили 62 обстрела Сумщины в течение дня

10 октября россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Свесская громада: осуществлены удары FPV-дронов (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).

Новослободская громада: враг бил из минометов (15 взрывов).

Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов), танковый обстрел (6 взрывов).

Речковская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).

Краснопольская громада: были удары FPV-дронов (8 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), пуски КАБ (4 взрыва).

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Эсманская громада: россияне ударили FPV-дронами (8 взрывов).

Великописаревская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Середино-Будская громада: были обстрелы из минометов (12 взрывов), удары FPV-дронов (2 взрыва).

Дружбовская громада: нанесены удары FPV-дронов (2 взрыва).

Хотинская громада: россияне ударили из САУ (6 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).

Миропольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), пуск КАБ (2 взрыва).

Николаевская громада: зафиксированы пуски КАБ (2 взрыва).

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