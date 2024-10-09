РУС
Россияне совершили почти сотню обстрелов Сумщины в течение дня

Наслідки російських обстрілів Сумщини 9 жовтня

9 октября россияне совершили 99 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 141 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронов (8 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), артиллерийские обстрелы (6 взрывов).
  • Новослободская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (5 взрывов).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), артиллерии (15 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов), КАБ (8 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Миропольская громада: нанесена атака FPV-дронов (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлены удары FPV-дронов (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: были удары FPV-дронов (3 взрыва).

Читайте также: В результате российских обстрелов Сумщины погибли 2 человека

  • Эсманская громада: зафиксирован удар FPV-дронов (2 взрыва).
  • Свесская громада: нанесена атака FPV-дронов (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронов (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Речковская громада: россияне ударили КАБами (12 взрывов).
  • Николаевская громада: были пуски КАБ (2 взрыва).
  • Дружбовская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Хотинская громада: враг ударил из артиллерии (3 взрыва), минометов (10 взрывов), FPV-дронами (8 взрывов).

Читайте также: Принудительная эвакуация детей с их семьями объявлена ​​в ряде населенных пунктов Сумского и Конотопского районов Сумщины

