Россияне совершили почти сотню обстрелов Сумщины в течение дня
9 октября россияне совершили 99 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 141 взрыв.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Великописаревская громада: осуществлены удары FPV-дронов (8 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), артиллерийские обстрелы (6 взрывов).
- Новослободская громада: зафиксированы удары FPV-дронов (5 взрывов).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), артиллерии (15 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов), КАБ (8 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: был удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольская громада: нанесена атака FPV-дронов (5 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлены удары FPV-дронов (2 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: были удары FPV-дронов (3 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксирован удар FPV-дронов (2 взрыва).
- Свесская громада: нанесена атака FPV-дронов (4 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронов (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).
- Речковская громада: россияне ударили КАБами (12 взрывов).
- Николаевская громада: были пуски КАБ (2 взрыва).
- Дружбовская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Хотинская громада: враг ударил из артиллерии (3 взрыва), минометов (10 взрывов), FPV-дронами (8 взрывов).
