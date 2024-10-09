Росіяни здійснили майже сотню обстрілів Сумщини протягом дня
9 жовтня росіяни здійснили 99 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 141 вибух.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронів (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), артилерійські обстріли (6 вибухів).
- Новослобідська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (5 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), артилерії (15 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів), КАБ (8 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
- Миропільська громада: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронів (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Шалигинська громада: були удари FPV-дронів (3 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дронів (2 вибухи).
- Свеська громада: завдано атаку FPV-дронів (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено удари FPV-дронів (12 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Річківська громада: росіяни вдарили КАБами (12 вибухів).
- Миколаївська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).
- Дружбівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи), мінометів (10 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів).
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