Росіяни здійснили майже сотню обстрілів Сумщини протягом дня

9 жовтня росіяни здійснили 99 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 141 вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронів (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), артилерійські обстріли (6 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (5 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), артилерії (15 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів), КАБ (8 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).

Миропільська громада: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронів (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи).

Шалигинська громада: були удари FPV-дронів (3 вибухи).

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Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дронів (2 вибухи).

Свеська громада: завдано атаку FPV-дронів (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено удари FPV-дронів (12 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Річківська громада: росіяни вдарили КАБами (12 вибухів).

Миколаївська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).

Дружбівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи), мінометів (10 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів).

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