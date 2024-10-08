УКР
Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинуло 2 людей

Наслідки російських обстрілів Сумщини 8 жовтня

8 жовтня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух), обстріл з гранатомету АГС (6 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
  • Миколаївська громада: був пуск КАБ (1 вибух).
  • Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (8 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Миропільська громада: ворог завдав атаки FPV-дрона (1 вибух).
  • Річківська громада: були пуски КАБ (3 вибухи).
  • Крім того, сьогодні вранці з ворожого літака здійснено пуск авіабомб КАБ (4 вибухи) по території Есманьської громади. Внаслідок авіаудару загинуло 2 місцевих мешканців.

Читайте: Війська РФ завдали авіаудару по Есманьській громаді Сумщини: загинуло подружжя

