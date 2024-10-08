Війська РФ завдали авіаудару по Есманьській громаді Сумщини: загинуло подружжя

8 жовтня 2024 року близько 04:20, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есманьської громади Шосткинського району на Сумщині.

Як зазначається, унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина.

Жертви ворожого обстрілу

Як зазначається, унаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя - 38-річний чоловік та 35-річна дружина.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки України в Сумській області. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

