Войска РФ нанесли авиаудар по Эсманьской громаде Сумщины: погибла супружеская пара

8 октября 2024 года около 04:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили, по предварительным данным, управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре Эсманьской громады Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской облпрокуратуры.

Жертвы вражеского обстрела

Как отмечается, в результате атаки врага в собственном доме погибли супруги - 38-летний мужчина и 35-летняя жена.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ совершила 39 обстрелов приграничных территорий Сумщины в течение дня

Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности Украины в Сумской области. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 октября оккупанты атаковали Новослободскую громаду на Сумщине: погибли два родных брата.