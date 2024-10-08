РУС
В результате российских обстрелов Сумщины погибли 2 человека

Наслідки російських обстрілів Сумщини 8 жовтня

8 октября россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), обстрел из гранатомета АГС (6 взрывов).
  • Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).
  • Новослободская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
  • Николаевская громада: был пуск КАБ (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
  • Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
  • Миропольская громада: враг нанес атаку FPV-дрона (1 взрыв).
  • Речковская громада: были пуски КАБ (3 взрыва).
  • Кроме того, сегодня утром с вражеского самолета осуществлен пуск авиабомб КАБ (4 взрыва) по территории Есманьской громады. В результате авиаудара погибли 2 местных жителей.

Читайте: Войска РФ нанесли авиаудар по Есманьской громаде Сумщины: погибла супружеская пара

Автор: 

обстрел (29146) Сумская область (3606) жертвы (2159)
