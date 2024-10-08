В результате российских обстрелов Сумщины погибли 2 человека
8 октября россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), обстрел из гранатомета АГС (6 взрывов).
- Хотинская громада: зафиксирован пуск КАБ (3 взрыва).
- Новослободская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
- Николаевская громада: был пуск КАБ (1 взрыв).
- Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (8 взрывов), удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Миропольская громада: враг нанес атаку FPV-дрона (1 взрыв).
- Речковская громада: были пуски КАБ (3 взрыва).
- Кроме того, сегодня утром с вражеского самолета осуществлен пуск авиабомб КАБ (4 взрыва) по территории Есманьской громады. В результате авиаудара погибли 2 местных жителей.
