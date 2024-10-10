Російські війська здійснили 62 обстріли Сумщини протягом дня

10 жовтня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 105 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Свеська громада: здійснено удари FPV-дронів (2 вибухи), артобстріл (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (10 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів).

Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: були удари FPV-дронів (8 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів), пуски КАБ (4 вибухи).

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Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (8 вибухів).

Великописарівська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: були обстріли з мінометів (12 вибухів), удари FPV-дронів (2 вибухи).

Дружбівська громада: завдано удари FPV-дронів (2 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з САУ (6 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи).

Миропільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), пуск КАБ (2 вибухи).

Миколаївська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

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