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Російські війська здійснили 62 обстріли Сумщини протягом дня

Наслідки ударів по Сумщині 10 жовтня

10 жовтня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 105 вибухів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Свеська громада: здійснено удари FPV-дронів (2 вибухи), артобстріл (1 вибух).
  • Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (10 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів).
  • Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: були удари FPV-дронів (8 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів), пуски КАБ (4 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали авіаудару по Есманьській громаді Сумщини: загинуло подружжя

  • Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (8 вибухів).
  • Великописарівська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
  • Середино-Будська громада: були обстріли з мінометів (12 вибухів), удари FPV-дронів (2 вибухи).
  • Дружбівська громада: завдано удари FPV-дронів (2 вибухи).
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з САУ (6 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи).
  • Миропільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), пуск КАБ (2 вибухи).
  • Миколаївська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

Читайте: Примусову евакуацію дітей з їхніми родинами оголошено в низці населених пунктів Сумського й Конотопського районів Сумщини

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811)


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Билят, как так, из оккупированной Украиной курской области херачат по Сумщине?
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10.10.2024 23:31 Відповісти
 
 