Впродовж дня росіяни здійснили 98 обстрілів Сумщини, поранено одну людину

Впродож дня п'ятниці, 11 жовтня, російські загарбники здійснили 98 обстрілів прикордонних територій Сумської області. На території 12 громад області зафіксовано 216 вибухів. В одній із них через ворожі обстріли поранено людину.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожих обстрілів зазнали:

Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії. У результаті обстрілу було поранено одну цивільну особу. Також були удар FPV-дрона, мінометний обстріл;

Миропільська громада: здійснено пуск КАБ, удари FPV-дронів;

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ, скидання ВОГ з БпЛА, танковий обстріл, мінометний обстріл;

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії, мінометів та атакував FPV-дроном;

Краснопільська громада: ворогом завдано удари FPV-дронів, скидання ВОГ з БпЛА, артилерійські обстріли, мінометний обстріл;

Свеська громада: ворог бив зі ствольної артилерії, мінометів і атакував FPV-дронами;

Новослобідська громада: були пуски КАБ, удари FPV-дронів;

Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА, удари FPV-дронів, мінометний обстріл;

Білопільська громада: здійснено пуски КАБ, скидання ВОГ з БпЛА, удар FPV-дроном, мінометні та танкові обстріли;

Сумська громада: зафіксовано обстріл ударним БпЛА "Герань-2";

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії;

Шалигинська громада: був удар FPV-дронів, скидання ВОГ з БпЛА.

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