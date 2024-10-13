Эвакуация на Сумщине: За неделю вывезено 535 человек, в том числе 143 ребенка. ФОТО

Только за последнюю неделю из приграничных громад Сумской области эвакуированы 535 человек, из них 143 - дети.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на Сумщине продолжается эвакуация из 189 населенных пунктов 17 территориальных громад области.

Согласно информации Департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА, на сегодня эвакуированы 36 тысяч 804 человека, из них 6469 детей. Эвакуированы все жители из 34 населенных пунктов 5-километровой и за пределами 5-километровой зоны от государственной границы Украины с РФ.

Кроме того сообщается, что из отдельных громад области продолжается обязательная эвакуация принудительным способом детей: из 28 населенных пунктов Середино-Будской громады Шосткинского района (за исключением г. Середина-Буда) и из 24 населенных пунктов Великописаревской поселковой территориальной громады.

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В ОВА добавили, что также подписан Приказ Сумской ОВА и ОТГ "Северск" О проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Конотопского и Сумского районов Сумской области в условиях военного положения.

"Согласно приказу, обязательная эвакуация в принудительный способ детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями осуществляется из 11 населенных пунктов Новослободской и Путивльской территориальных громад Конотопского района, 90 населенных пунктов Белопольской, Ворожбянской, Краснопольской, Миропольской, Николаевской, Хотинской, Юнаковской территориальных громад Сумского района. Эвакуации подлежит почти 500 детей", - говорится в сообщении.