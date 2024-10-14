Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: росіяни обстріляли 18 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдали 76 ударів по 18 населених пунктах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 26 приватних будинків, 1 багатоквартирний будинок,10 господарчих споруд, 3 гаражі та 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, 13 жовтня 2024 року, близько 4.00 ранку війська РФ завдали авіаударів по Глухову Сумської області, застосувавши КАБи. Внаслідок удару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо.

"Попередньо, люди не постраждали", - наголосили в ОВА. Також внаслідок атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти.

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