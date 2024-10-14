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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: росіяни обстріляли 18 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдали 76 ударів по 18 населених пунктах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 26 приватних будинків, 1 багатоквартирний будинок,10 господарчих споруд, 3 гаражі та 2 автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Сумщини

Раніше повідомлялось, 13 жовтня 2024 року, близько 4.00 ранку війська РФ завдали авіаударів по Глухову Сумської області, застосувавши КАБи. Внаслідок удару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів в багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо.

"Попередньо, люди не постраждали", - наголосили в ОВА. Також внаслідок атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти здійснили 14 обстрілів протягом дня: під вогнем опинилось 6 громад

Обстріли Сумщини 13 жовтня
Обстріли Сумщини 13 жовтня
Обстріли Сумщини 13 жовтня
Обстріли Сумщини 13 жовтня
Обстріли Сумщини 13 жовтня
Обстріли Сумщини 13 жовтня
Обстріли Сумщини 13 жовтня

Автор: 

обстріл (29021) Сумська область (3828)


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