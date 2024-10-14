Окупанти запускають КАБи на Сумщину
Зранку 14 жовтня 2024 року війська РФ запускають КАБи на територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Повторні пуски КАБів у напрямку Сумщини!", - йдеться у повідомленні.
Близько 9.30 окупанти також запускали керовані авіабомби на Сумщину.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Сумщини.
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