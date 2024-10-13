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Новини Війна
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Окупанти вдарили двома КАБами по Дергачах на Харківщині

Росіяни скинули два КАБи на Дергачі

Вдень неділі, 13 жовтня, російські загарбники скинули дві керовані авіаційні бомби на Дергачі Харківської області.

Про це у Telegram повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується.

"Окупанти завдали щонайменше двох авіаударів по території громади. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується",- написав керівник МВА.

Дивіться також: Росіяни вдарили по Дергачах на Харківщині. Одна людина загинула, ще 13 постраждали. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28973) Дергачі (17) КАБ (377)


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Кацапи , будьте ви прокляті і всі ваші наступні виродки ,
за ті злочини , які ви скоюєте в нашій країні ,
абсолютно безпідставно 😡
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13.10.2024 16:49 Відповісти
Нам Ф-16 потрібні насамперед для того, щоб відігнати москальську авіацію на відстань, з якої вони зможуть скидати КАБи хіба що на власні позиції.
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13.10.2024 17:34 Відповісти
 
 