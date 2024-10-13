Окупанти вдарили двома КАБами по Дергачах на Харківщині

Вдень неділі, 13 жовтня, російські загарбники скинули дві керовані авіаційні бомби на Дергачі Харківської області.

Про це у Telegram повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується.

"Окупанти завдали щонайменше двох авіаударів по території громади. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується",- написав керівник МВА.

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