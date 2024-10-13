Окупанти вдарили двома КАБами по Дергачах на Харківщині
Вдень неділі, 13 жовтня, російські загарбники скинули дві керовані авіаційні бомби на Дергачі Харківської області.
Про це у Telegram повідомив керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується.
"Окупанти завдали щонайменше двох авіаударів по території громади. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується",- написав керівник МВА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за ті злочини , які ви скоюєте в нашій країні ,
абсолютно безпідставно 😡