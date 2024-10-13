Оккупанты ударили двумя КАБами по Дергачам на Харьковщине

Днем воскресенья, 13 октября, российские захватчики сбросили две управляемые авиационные бомбы на Дергачи Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

"Оккупанты нанесли, по меньшей мере, два авиаудара по территории громады. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется",- написал руководитель ГВА.

Смотрите: Один человек ранен в результате атаки россиян на Купянск и Боровую, повреждены дома, админздания и магазины. ФОТОрепортаж