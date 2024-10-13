Оккупанты ударили двумя КАБами по Дергачам на Харьковщине
Днем воскресенья, 13 октября, российские захватчики сбросили две управляемые авиационные бомбы на Дергачи Харьковской области.
Об этом в Telegram сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас информация о разрушениях и пострадавших выясняется.
"Оккупанты нанесли, по меньшей мере, два авиаудара по территории громады. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется",- написал руководитель ГВА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за ті злочини , які ви скоюєте в нашій країні ,
абсолютно безпідставно 😡