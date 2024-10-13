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Новости Война
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Оккупанты ударили двумя КАБами по Дергачам на Харьковщине

Росіяни скинули два КАБи на Дергачі

Днем воскресенья, 13 октября, российские захватчики сбросили две управляемые авиационные бомбы на Дергачи Харьковской области.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

"Оккупанты нанесли, по меньшей мере, два авиаудара по территории громады. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется",- написал руководитель ГВА.

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Автор: 

обстрел (27685) Дергачи (16) КАБ (377)


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Кацапи , будьте ви прокляті і всі ваші наступні виродки ,
за ті злочини , які ви скоюєте в нашій країні ,
абсолютно безпідставно 😡
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13.10.2024 16:49 Ответить
Нам Ф-16 потрібні насамперед для того, щоб відігнати москальську авіацію на відстань, з якої вони зможуть скидати КАБи хіба що на власні позиції.
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13.10.2024 17:34 Ответить
 
 