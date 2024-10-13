Один человек ранен в результате атаки россиян на Купянск и Боровую, повреждены дома, админздания и магазины. ФОТОрепортаж
Войска РФ сегодня, 13 октября, в очередной раз обстреляли Харьковскую область, под удары попали г. Купянск и поселок Боровая, получил ранения мирный житель.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, сегодня около 10:00 вражеский FPV-дрон попал в открытый земельный участок в г. Купянске. Ранения получил 56-летний мужчина, который во время удара проходил неподалеку.
Также ночью, около 2:50, оккупанты осуществили массированный обстрел поселка Боровая Изюмского района. Повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, административные здания, а также магазины. По предварительным данным, российская армия обстреляла населенный пункт из РСЗО "Смерч".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль