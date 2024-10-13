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Один человек ранен в результате атаки россиян на Купянск и Боровую, повреждены дома, админздания и магазины. ФОТОрепортаж

Войска РФ сегодня, 13 октября, в очередной раз обстреляли Харьковскую область, под удары попали г. Купянск и поселок Боровая, получил ранения мирный житель.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, сегодня около 10:00 вражеский FPV-дрон попал в открытый земельный участок в г. Купянске. Ранения получил 56-летний мужчина, который во время удара проходил неподалеку.

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Обстріли Харківщини 13 жовтня
Обстріли Харківщини 13 жовтня

Также ночью, около 2:50, оккупанты осуществили массированный обстрел поселка Боровая Изюмского района. Повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, административные здания, а также магазины. По предварительным данным, российская армия обстреляла населенный пункт из РСЗО "Смерч".

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Обстріли Харківщини 13 жовтня
Обстріли Харківщини 13 жовтня
Обстріли Харківщини 13 жовтня

Автор: 

обстрел (27685) Харьковщина (5577) Купянск (673)


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