В Купянске враг атаковал с дрона гражданский автомобиль, пострадали два человека. ФОТО
В суботу днем, 12 октября, российские захватчики ударили по городу Купянск Харьковской области FPV-дроном. Зафиксировано попадание возле гражданского авто. Пострадали два человека.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
По информации следователей, вражеская атака произошла около 13:15. Захватчики атаковали гражданское авто.
Пострадал 55-летний водитель - он испытал острую реакцию на стресс, а 77-летняя пассажирка ранена.
Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Garry Dron
показать весь комментарий14.10.2024 23:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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