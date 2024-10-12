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Новости Фото Война
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В Купянске враг атаковал с дрона гражданский автомобиль, пострадали два человека. ФОТО

В суботу днем, 12 октября, российские захватчики ударили по городу Купянск Харьковской области FPV-дроном. Зафиксировано попадание возле гражданского авто. Пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По информации следователей, вражеская атака произошла около 13:15. Захватчики атаковали гражданское авто.

Пострадал 55-летний водитель - он испытал острую реакцию на стресс, а 77-летняя пассажирка ранена.

Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську

Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську

Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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обстрел (27672) Харьковщина (5577) Купянск (673)


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І піднялась в когось рука на Ленд Крузер.
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14.10.2024 23:00 Ответить
 
 