В Купянске враг атаковал с дрона гражданский автомобиль, пострадали два человека. ФОТО

В суботу днем, 12 октября, российские захватчики ударили по городу Купянск Харьковской области FPV-дроном. Зафиксировано попадание возле гражданского авто. Пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По информации следователей, вражеская атака произошла около 13:15. Захватчики атаковали гражданское авто.

Пострадал 55-летний водитель - он испытал острую реакцию на стресс, а 77-летняя пассажирка ранена.

Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Один человек погиб и один пострадал в результате вражеского удара FPV-дроном по автомобилю в Казачьей Лопани