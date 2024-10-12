У Куп’янську ворог атакував з дрона цивільне авто, постраждали дві людини. ФОТО
Вдень суботи, 12 жовтня, російські загарбники вдарили по місту Купʼянськ Харківської області FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто. Постраждали дві людини.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією слідчих, ворожа атака сталася близько 13:15. Загарбники атакували цивільне авто.
Постраждав 55-річний водій - він зазнав гострої реакції на стрес та 77-річна пасажирка - вона поранена.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Garry Dron
показати весь коментар14.10.2024 23:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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