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Новини Фото Війна
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У Куп’янську ворог атакував з дрона цивільне авто, постраждали дві людини. ФОТО

Вдень суботи, 12 жовтня, російські загарбники вдарили по місту Купʼянськ Харківської області FPV-дроном. Зафіксовано влучання біля цивільного авто. Постраждали дві людини.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією слідчих, ворожа атака сталася близько 13:15. Загарбники атакували цивільне авто.

Постраждав 55-річний водій - він зазнав гострої реакції на стрес та 77-річна пасажирка - вона поранена.

Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську

Двоє людей постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по Купʼянську

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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обстріл (28993) Харківщина (6054) Куп’янськ (797)


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І піднялась в когось рука на Ленд Крузер.
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14.10.2024 23:00 Відповісти
 
 