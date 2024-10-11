Одна людина загинула і п’ять постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська, ще одного чоловіка поранено в Шийківці (оновлено)

Ворог продовжує чинити терор цивільного населення Харківщини. Унаслідок обстрілів Куп'янська сьогодні, 11 жовтня, загинув чоловік, є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні близько 15:30 окупанти обстріляли місто Куп'янськ. За попередньою інформацією, внаслідок удару КАБ постраждали троє людей. Двох жінок 85 та 55 років госпіталізували, 64-річному чоловіку надали допомогу на місці.



Крім того, пошкоджено два будинки та дві господарські споруди. На відкритій місцевості сталася пожежа площею 100 квадратних метрів.

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Пізніше в ОВА повідомили, що близько 16:00 окупанти знову обстріляли Куп'янськ, унаслідок чого загинув 67-річний чоловік. Крім того, гострої реакції на стрес зазнала 76-річна жінка. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці.

За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі. Екстрені служби працюють на місці влучання.



Також повідомляється, що приблизно об 11:30 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю в Козачій Лопані, унаслідок чого загинув 38-річний чоловік, а його 56-річна сестра зазнала гострої реакцій на стрес.