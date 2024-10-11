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Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок ворожого удару FPV-дроном по автомобілю в Козачій Лопані

Обстріли Харківщини

Ворог продовжує чинити терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні, 11 жовтня, окупанти обстріляли цивільний автомобіль.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у населеному пункті Козача Лопань Харківського району російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль.

Унаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік, його 56-річна сестра зазнала гострої реакцій на стрес.

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обстріл (28993) Харківщина (6054) fpv-дрон (123)


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