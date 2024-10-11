Одна людина загинула й одна постраждала внаслідок ворожого удару FPV-дроном по автомобілю в Козачій Лопані
Ворог продовжує чинити терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні, 11 жовтня, окупанти обстріляли цивільний автомобіль.
Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у населеному пункті Козача Лопань Харківського району російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль.
Унаслідок удару FPV-дроном загинув 38-річний чоловік, його 56-річна сестра зазнала гострої реакцій на стрес.
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