Один человек погиб и один пострадал в результате вражеского удара FPV-дроном по автомобилю в Казачьей Лопани
Враг продолжает терроризировать гражданское население Харьковщины. Сегодня, 11 октября, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в населенном пункте Казачья Лопань Харьковского района российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль.
В результате удара FPV-дроном погиб 38-летний мужчина, его 56-летняя сестра получила острую реакцию на стресс.
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