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Один человек погиб и один пострадал в результате вражеского удара FPV-дроном по автомобилю в Казачьей Лопани

Обстріли Харківщини

Враг продолжает терроризировать гражданское население Харьковщины. Сегодня, 11 октября, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в населенном пункте Казачья Лопань Харьковского района российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль.

В результате удара FPV-дроном погиб 38-летний мужчина, его 56-летняя сестра получила острую реакцию на стресс.

Также смотрите: Утром враг ударил по Купянску и Люботину. За сутки обстрелял Купянский и Харьковский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27652) Харьковщина (5577) fvp-дрон (116)


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