Один человек погиб и пять пострадали вследствие вражеских обстрелов Купянска, еще один мужчина ранен в Шейковке (обновлено)
Враг продолжает терроризировать гражданское население Харьковщины. В результате удара КАБом пострадали три человека в Купянске.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, сегодня около 15:30 оккупанты обстреляли город Купянск. По предварительной информации, в результате удара КАБ пострадали три человека. Двух женщин 85 и 55 лет госпитализировали, 64-летнему мужчине оказали помощь на месте.
Кроме того, повреждены два дома и две хозяйственные постройки. На открытой местности произошел пожар площадью 100 квадратных метров.
Позже в ОВА сообщили, что около 16:00 оккупанты снова обстреляли Купянск, в результате чего погиб 67-летний мужчина. Кроме того, острую реакцию на стресс испытала 76-летняя женщина. Еще одна 68-летняя местная жительница получила акубаротравму, пострадавшей оказали помощь на месте.
По предварительным данным, один человек может находиться под завалами здания. Экстренные службы работают на месте попадания.
Также сообщается, что примерно в 11:30 в селе Шейковка Изюмского района в результате вражеских обстрелов получил ранения 67-летний мужчина. Пострадавшего доставили в медучреждение.
Напомним, сегодня оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Казачьей Лопани, в результате чего погиб 38-летний мужчина, а его 56-летняя сестра получила острую реакцию на стресс.
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