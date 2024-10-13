Умер мужчина, раненный вчера во время обстрела Харьковщины. ФОТО

Умер мужчина, который 12 октября 2024 года получил ранения в результате российского обстрела населенного пункта Черкасская Лозовая на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов, информирует Цензор.НЕТ.

"12 октября во время обстрела села Черкасская Лозовая был травмирован мужчина 67 года рождения. К сожалению, мужчина скончался в больнице", - отметил он.

Также смотрите: В Купянске враг атаковал с дрона гражданский автомобиль, пострадали два человека. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что за прошедшие сутки враг обстрелял 4 района Харьковщины: есть пострадавшие и повреждения.